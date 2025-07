Treu-los defora, Trump, no fan més que donar-te disgusts i no volen creure, s’insubordinen, no volen augmentar les despeses militars i s’atreveixen a desafiar-te a tu, el Sheriff d’Occident: treu-los defora de l’OTAN, la NATO que dius tu, que això ja no es pot aguantar.

Què fan el matrimonis que no s’entenen? Se separen, es divorcien. Idò ja ho saps divorcia’t d’Espanya, que no tenen remei, l’únic país europeu encara amb un govern de centre-esquerre, com si estiguéssim als anys seixanta i no als vuitanta de la fermesa i la mà dura. No volen partcipar en les vostres guerres contra Palestina i Iran, no vos enteneu, està clar, i no fan més que donar-te disgusts i fer-te prendre enrabiades.

S’ha acabat! Treu-los defora, no són dignes de compartir el vostre destí gloriós de victòries militars, i així vosaltres contents, i nosaltres, també, no cal dir-ho, que no anam massa de guerres i ens agrada més la neutralitat, i trobam que els militars ja tenen prou armes i massa, i que el que necessitam són habitatges per als joves, més hospitals i millors i més escoles, i sobretot, com a país catòlic i obedient al Papa, pau, molta de pau i amistat entre tots els pobles.