Simplificació administrativa o destrucció masiva de la legalitat?

Això és una crida contra la destrucció irresponsable de les institucions, les normes i els controls consensuades des de l’inici de l’etapa autonòmica per protegir el territori, el patrimoni, la memòria democràtica la llengua i la cultura. Darrerament utilitzant reformes i instruments legislatius truculents i escandalosos.

El Govern del PP, sotmès i dirigit per Vox, en una mena de carrera cega cap al caos, està desmuntant el sistema de drets i garanties que sostenen la convivència, la cohesió social i en definitiva la sostenibilitat del propi sistema social durant més de 40 anys.

Destruir és fàcil quan es disposa del poder absolut per mor de la supressió dels controls i de la passivitat d’una societat polaritzada i fragmentada. Una societat caracteritzada per una minoria lligada al l’explotació turística que acapara la riquesa, a la que procuren afegir-se els governants, apujant-se el sou, mentre la majoria pateix les conseqüències de l’espoli gairebé sense adonar-se de la injustícia. I sembla que les forces polítiques de l’oposició no troben el camí per frenar el desgavell.

Urgeix la unió de les forces socials, culturals i polítiques, obertes a líders nous recolzats pels líders anteriors per consensuar una proposta unitària que de forma clara expressi el compromís per:

Restaurar la legalitat arrasada.

Investigar i denunciar la corrupció l’actual i també l’anterior, la que han enterrat i la que han amnistiat. Encara que no es pugui sancionar els corruptes, com ha passat sovint perquè els delictes han prescrit, al menys que es sàpiguen les seves malifetes.

Canviar el rumb del sistema cap a una societat més igualitària, respectuosa amb els drets reconeguts a la Constitució, com el de l’habitatge i amb la protecció del territori, del patrimoni, de la memòria democràtica, de la llengua, i la cultura.