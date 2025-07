Agraïment al doctor Bernat Monserrat i a l'infermera Joana Mestre del Centre de Salut de s'Escorxador

En aquests temps que correm, quan amb tanta facilitat ens queixam de tantes coses perqué som molt donats a fixar-nos només en lo negatiu, crec que és de justícia alabar i agraïr la labor de dos profesionals de la salut que ens han atès aquests darrers anys: un metge de capçalera, el Dr. Bernat Monserrat i una infermera, la Sra. Joana Mestre del centre de salut de S’ Escorador de Ciutat.

Tant un com l’altra, amb la seva entrega generosa i amb la seva professionalitat i amabilitat, s’han guanyat l’apreci i l’estima de molts dels seus pacients, tot i que sabem que els profesionals de la salut no fan feina ni molt menys en les condicons que serien raonables i desitjables.

Així i tot, tant un com l’altra, han aconseguit inspirar a molts del seus pacients la confiança necessária per establir amb ells una relació cordial, sincera i fins i tot per alguns entranyabie.

Amb aquestes lletres volem acomiadar-los amb un gest de gratitud per l’atenció profesional que hem rebut de tots dos, per la seva comprensió, la paciència, i el tractament humà que ens han dispensat i que, més que pacients, ens han fet sentir persones.

Volem desitjar-los lo millor per el seu futur i fer-los arribar els nostres desitjos de fortalesa vocacional, salut i plenitud de vida.