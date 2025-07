ZBE: ¿Una medida ecológica o una barrera para los residentes?

Me llamo Carla, tengo 26 años y, como tantos otros jóvenes de Mallorca, intento abrirme camino en una isla que cada vez nos lo pone más difícil. Llevo tres años trabajando, soy ahorradora, y aun así, a día de hoy no puedo permitirme ni un piso pequeño en Palma. Con suerte -y apretándome aún más el cinturón-, quizás en 2027, juntando mis ahorros con los de mi pareja, logremos aspirar a algo muy modesto: un piso antiguo, sin ascensor, que probablemente habrá que rehabilitar casi desde cero. Y que, por supuesto, no será en Palma -eso ya es impensable-, sino en algún pueblo, si es que todavía queda alguno con precios mínimamente asumibles.

Porque conseguir una vivienda digna se ha convertido en una misión casi imposible, un sueño cada vez más lejano para quienes vivimos y trabajamos aquí todo el año. Mientras vemos cómo proliferan apartamentos turísticos, hoteles de lujo y promociones para extranjeros con alto poder adquisitivo, los residentes apenas podemos aspirar a cuatro paredes con humedad y escaleras eternas. Es desgarrador sentirse extraño en tu propia tierra, desplazado por un modelo que pone por delante al visitante antes que al vecino. ¿Dónde están las políticas pensadas para nosotros? ¿Quién protege nuestro derecho a vivir con dignidad en el lugar donde nacimos?

En ese contexto, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Palma se presenta como una traba más, otra piedra en el camino, especialmente para quienes no nadamos en privilegios. No estoy en contra de proteger el entorno -al contrario, lo deseo profundamente-, pero quiero una sostenibilidad que no nos ahogue, que no se construya a costa de los de siempre. Esta norma parece hecha para quienes pueden permitirse el lujo de adaptarse sin esfuerzo, no para quienes ya hacemos malabares para llegar a fin de mes.

Y no solo afecta a Palma: esta normativa también se aplicará en ciudades como Inca y Manacor, ampliando aún más el número de residentes perjudicados. Lo que debería ser una política de cuidado se convierte en una amenaza para la movilidad de miles de personas.

Mi coche es un diésel de 19 años, heredado de mis padres. Funciona perfectamente, está en buen estado, pasa las revisiones y no contamina más ahora que hace dos años. Pero según la ZBE, en breve será un vehículo «prohibido» en Palma. Lo mismo ocurre con el coche de mi pareja. Ambos estamos fuera de juego. Y como trabajamos en zonas distintas de la isla, necesitamos dos coches sí o sí. No es un lujo, es una necesidad básica. ¿Y qué alternativa tenemos? Comprar dos coches nuevos o de segunda mano que cumplan con la etiqueta C, que cuestan, como mínimo, 15.000 € cada uno. Es decir, hablamos de un gasto de al menos 30.000 € que simplemente no tenemos. Y lo más irónico es que justo cuando podamos permitirnos comprar una vivienda -en 2027, con esfuerzo, renuncias y sacrificios- será también el momento en que nuestros coches «caducan» por la normativa. Una doble penalización cruel e injusta que ningún joven trabajador debería sufrir.

Y lo peor es que no somos un caso aislado: en esta misma situación nos encontramos muchísimos jóvenes de la isla, intentando construir una vida con dignidad en nuestra tierra, pero topándonos una y otra vez con barreras que nos expulsan, que nos hacen sentir que aquí ya no hay sitio para nosotros.

Esta normativa no sólo castiga al residente medio, sino que perpetúa una desigualdad evidente: quien tiene recursos puede seguir moviéndose con libertad; quien no, queda aislado o endeudado. Y no nos engañemos: Palma no tiene un sistema de transporte público que permita prescindir del coche fácilmente, especialmente para quienes vivimos en barrios periféricos o pueblos cercanos.

Nos dicen que es para cuidar la isla, pero ¿cómo se explica entonces la permisividad con la masificación turística, con cruceros a diario, aviones a todas horas y alquileres convertidos en hoteles ilegales? ¿Dónde está el compromiso real con Mallorca cuando todo parece girar en torno al turista y no al mallorquín? ¿A quién se protege realmente: al territorio o al negocio? Estas políticas acaban pareciendo una pantalla: restrictivas con el residente, laxas con el visitante.

Si de verdad queremos cuidar Mallorca, empecemos por proteger a quienes la viven, la trabajan y la aman. Porque para que una isla sea sostenible, primero debe ser habitable. Y ahora mismo, para muchos de nosotros, ya no lo es.