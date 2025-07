Turisme-fílics

Imaginar que les més de 400 mil places turístiques actuals se transformin en sols 250 mil o manco repartides tot l´any és objectiu que hauria de ser clar per a totes nostres autoritats i no és per res turisme- fòbia, sinó just al contrari. Aspirar a que la riquesa que porta el turisme estigui més repartida i arribi a la població local o que el turista que arriba sàpiga on és i sigui responsable, tampoc. És estimar.

Pretendre que els doblers que genera el turisme se reverteixin aquí amb una bona reconversió de tota plaça femer i/o en arreglar el destrossat és just voler be en aquesta terra. Si aquesta reconversió suposa que Mallorca perdi un terç de població (o més) en partir a treballar altre banda pot ser rere el que aquí put o no volem, això seria avui una sort i un alè increïbles. I res del tot plegat és turisme-fòbia, és tot al contrari. El que fem avui sí que engega als bons turistes. De fet, és un miracle que encara algú ens visiti. Jo no ho faria.