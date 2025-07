Una sortida per al bàsquet i l'esport base balear

Fa un any que el bàsquet balear viu una etapa de molt moviment. I no ens referim només als ascensos de categoria dels dos equips professionals de Mallorca, sinó a una realitat que està sacsejant tot l’esport base balear: les inspeccions de Treball que han afectat diversos clubs i que poden canviar per complet la manera d’entendre l’esport formatiu.

Actualment, es planteja que tots els entrenadors han d’estar contractats, donats d’alta a la Seguretat Social, amb les seves corresponents retencions d’IRPF, etc. Això suposa una càrrega econòmica afegida per als clubs, una pujada de les fitxes i, en molts casos, pot provocar que alguns entrenadors es vegin sorpresos en fer la declaració de la renda.

I què fa, davant aquesta situació, la Federació Balear de Bàsquet? Doncs, organitza una formació per als presidents dels clubs on se’ls explica la normativa, se’ls diu que han de fer com el Fibwi Palma (amb entrenadors contractats) i que ja no poden tenir col·laboradors voluntaris, com fins ara. I es queden tan tranquils.

Què passarà quan les fitxes baixin un 50%? Quan els clubs no puguin fer front a les quotes federatives? Llavors potser es començaran a preocupar i buscaran solucions.

La Federació hauria de treballar juntament amb els clubs per trobar una sortida, obrir un diàleg amb les institucions polítiques i explorar alternatives. Però, en lloc d’això, s’agafa el paper d’impositor: «així són les coses, espabileu-vos».

El pròxim 5 de juliol se celebra l’Assemblea Anual de la Federació, i tot apunta que serà molt calenta, personalment, si fos president d’un club, ho tindria molt clar.

Aquest no és només un problema del bàsquet: afecta tot l’esport base balear. Cal trobar solucions reals. Potser cal modificar la Llei de l’Esport de les Illes Balears, analitzar si es pot fer alguna cosa des de la declaració d’IRPF autonòmica...

S’està plantejant un escenari complex, que pot acabar col·lapsant el bàsquet i, per extensió, l’esport base. I ningú sembla voler-ho evitar.