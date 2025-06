Anant amb el bus, escolt una conversa de dos viatgers que estan a la vora. Una parella de devers vuitanta anys, en català de Mallorca, comenten que ja fa molta calor, que el temps s’ha desbaratat... I l’home afegeix: I cada vegada és més difícil anar per enmig. Tanta gent... La dona respon: «Tot això són doblers». I ho repeteix. L’home no diu res més. Atura la conversa.

«Tot això són doblers» em provoca interiorment la pregunta: «Doblers, per a qui?» El turisme du doblers, crea riquesa, és l’argument ideològic que la classe dominant ha vengut usant des de fa molts d’anys per justificar la turistificació sense límits del patrimoni col·lectiu. Amagant que la riquesa es gestiona de forma privativa, beneficiant a una minoria insaciablement ambiciosa i perjudicant a la majoria inconscient i sotmesa. Generant una creixent desigualtat que comporta uns perjudicis a la convivència i cohesió socials.

Mentres, el Govern beneeix el creixement i el repartiment del pastís, còmplice de la injustícia i del manteniment de l’engany. Es beneficia, encara que sigui com a convidat secundari del repartiment. L’11 de juny, els mestres i professors la UIB es van aixecar per dir basta a les agressions a la llengua, la cultura, la memòria, l’educació i la dignitat. Mereixen el suport de tots els que ens sentim agredits. I a les mestres i educadores de les escoletes en vaga, que no afluixin. L’Ajuntament de Palma, emparant-se en negocis privats que fan d’intermediaris i que ajuden a la deixació de responsabilitats dels polítics, manté una injustícia flagrant. Una discriminació en el pagament de sous que humilla afectades i perjudica als infants i a les seves famílies. El batle ha esperat a que el curs finalitzi per el curs per rebre a les seves representants. És possible que encara estigui ocupat amb la gestió dels doblers arreplegats per la festa exclusiva de l’exposició de joies Vuitton al Castell de Bellver.