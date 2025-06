PSOE. Caspa i corrupció

El PSOE és un partit gran, centenari i de poder. Llavors és per naturalesa corrupte com corrupte és l’espècie humana. Ja ho sabien el grecs i els romans. Comissions, mobiliari, construccions, mascaretes. Exemples a milers. Igual de corruptes són la resta. Els grecs i Churchill ja deien també que la democràcia era així però que qualsevol dictadura (o monarquia) era molt pitjor. I tenien raó. Per això serveix donya Història. Amb tot hi ha maneres de lluitar contra la corrupció. Facin al poder judicial electe per la ciutadania ben igual que la resta. Obliguin a que tota persona amb càrrec polític a tenir titulació- carrera política igual que un mestre o un metge. Serà corrupte igual, però al manco no podrà negar desconeixement. I la formació sol fer filtre al manco dels més grollers i ganduls. Igual estaria be que un 33% dels diputats fossin ciutadans independents (també amb formació), que se renovessin cada any i se triessin per sorteig entre voluntaris. En les universitats públiques, si se volgués bastaria que sols poguessin treballar d’investigador o docents, doctors i docents. Fàcil. Que el doctorat fos net com qualsevol carrera i que el procés de selecció fos igual que una oposició docent. No se fa pel mateix motiu que aquesta opinió no serà publicada. Sánchez seguirà per que no hi ha alternativa. És la corrupció i grolleria menor i en això ho veu tot hom. Prefereixes a un brut, alcavot, porc i gran corrupte però bon polític a un honrat com molts però amb gestions pèssimes assassines de drets o per que no dir- ho, de dignitats i persones. Pensa la resposta.