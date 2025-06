El Govern no caurà

Des del primer dia que les dretes perderen les eleccions i la majoria en el Congrés, no s’han aturat de demanar que es fessin noves eleccions i de pressionar amb tots els seus mitjans per fer-lo caure: jutges, UCO, Brunete mediàtica, etc, i per la divulgació d’escàndols reals o suposats de corrupció imputables al PSOE, en un autèntic cop d’Estat sense tirs, de moment, tal com han fet a Brasil, Argentina, Bolívia, etc.

Alguns articulistes o tertulians joves analitzen la situació com si Espanya fos una democràcia liberal europea com les altres, i donen per acabat el govern de Sánchez, però s’obliden del més important i característic d’Espanya. Que el suports del Govern al Congrés són exactament els mateixos que formaren el Govern republicà durant la guerra: socialistes, comunistes, nacionalistes bascos i catalans, tots hi són, els mateixos. Fins Junts, el més a la dreta, procedeix de la democristiana Unió Democràtica de Catalunya, que encara que no va formar part del govern, sí que va defensar la República i el seu líder, Carrasco i Formiguera va ser afusellat per tal motiu.

L’oposició, en canvi, si la podem denominar així, PP-VOX, és exactament el conjunt de les forces que defensaren el cop d’estat del 36 i el franquisme. Els ‘fatxes’, en resum, una paraula que no existeix fora d’Espanya i que no és el mateix que feixistes, sinó que comprèn tot el conjunt de les dretes espanyoles que defensaren en bloc el franquisme. Per això, per molts d’escàndols que s’inventin aquests, o no, és igual, els partits que fan costat al Govern de Sànchez no obriran mai la porta als ‘fatxes’. És fàcil d’entendre i es resumeix en dues paraules senzilles i clares: «No passaran».