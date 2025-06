Em va agradar molt el contingut de l’escrit del meu admirat Biel Mesquida titulat: Atmosfera carregada de tensions publicat al suplement literari d’aquest diari. Un acte de rebel·lia contra la situació de violència, desassossec, injustícies, guerres, etc. , en la que estam actualment immersos. Com a ell, tenc aquesta sensació d’acceleració cap a un desastre que em provoca un desànim i la pèrdua de fe en l’ésser humà. La mediocritat en la que ha caigut la societat que ens envolta degut a una despietada globalització, tirania dels diners, cobdícia humana, saturació, així com un conformisme preocupant per part de molta gent, ens fan més vulnerables en front de moviments de cada dia més radicals que amenacen seriosament les democràcies europees que tan costaren d’aconseguir. Però sortosament, demés aquest panorama desolador, existeixen per a mi, petits gests, detalls, mirades, paraules gentils, per part de persones estimades que tot plegat em reconforten. També em conhorta escoltar velles cançons franceses, records inesborrables de la meva infantesa feliç, llegir un bon llibre com ara El gos de Camus, la darrera i magnífica novel·la de l’escriptor menorquí Joan Pons Pons, recordar poesies antigues d’una gran bellesa, o gaudir d’aquella costa salvatge de la Serra de Tramuntana, d’on els horabaixes d’estiu puc admirar l’espectable del sol roent engolit per la mar.

En definitiva, una sèrie de petites coses que som capaç d’apreciar i assaborir per ajudar-me a suportar millor un món que sembla embogit.