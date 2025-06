He recibido la carta de un alumno

Soy profesor de matemáticas y he recibido una carta que me ha emocionado profundamente: un alumno me agradecía no por una nota más alta ni por aplazar un examen, sino por haberle despertado el amor por las matemáticas y abrirle nuevas puertas, como cuando tenía siete años y el mundo todavía era un lugar lleno de misterios por descubrir.

En una sociedad donde a menudo se cuestiona la labor de los profesores y se habla de la educación con cierta resignación, este gesto me recuerda que no todo está perdido. Hay alumnos que reconocen el esfuerzo, que valoran la dedicación y que, gracias a la educación, tienen la oportunidad de salir adelante.

Los docentes seguimos creyendo que educar es una herramienta poderosa para transformar vidas y que, con esfuerzo y apoyo, la educación puede continuar siendo un camino de esperanza para todos.

Solo pedimos que se nos den las herramientas necesarias para hacer nuestro trabajo con dignidad y que la sociedad confíe en el valor real de la educación.

Atentamente,

Un profesor que cree en la educación y en sus alumnos.