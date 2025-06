Envidia en la gestión, no en el patrimonio

Que Palma tiene mucho para enseñar, es cierto. Mucho que aprender, también. Gracias a nuestro patrimonio cultural, podríamos ser una de las principales ciudades a nivel nacional y del Mediterráneo. El casi no padecer guerras directamente ha influido. Capas y capas de historia, que desgraciadamente están desapareciendo de forma acelerada desde el s. XX. Pero con esta carta, quisiera centrarme específicamente en el tema de los patios. Que envida dan ciudades como Córdoba o Girona, por citar dos casos aparentemente lejanos entre sí.

La Fiesta de los Patios de Córdoba, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es para quitarse el sombrero. Y casi todo a base de iniciativa privada. Eso sí, con concursos y premios que invitan a participar. En Girona, el festival Temps de Flor propone la visita de patios y jardines (¡más de 100 espacios en 2025!), con el patrocinio municipal. Belleza, arte e interpretación del patrimonio van de la mano.

Palma, ciudad de casales y patios históricos de primer nivel, no tiene ninguna fiesta que se pueda comparar. Cierto es que hace años hubo algún intento entorno al Corpus. Una fiesta por poco olvidada que bien merece un programa cultural a la altura y no un desapercibido ciclo de conciertos. No es nada novedoso si volvemos a comparar con otros lugares. En Barcelona han recuperado y reivindicado su cultura popular, la imaginería festiva, «l’ou com balla»… y en Ciutat, dependiendo quien gobierne, estamos a la espera si se endomassa o no la fachada de Cort.

En conclusión: Dios le da pan a quien no tiene hambre. Ojalá un día nuestra ciudad tenga un festival de patios como toca, existan concursos de decoración efímera, y nuestro Corpus forme parte de una rica agenda cultural.