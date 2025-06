Per a la senyora Mercè Marrero

Estimada senyora, acab de llegir el seu article d’avui,30 de maig, al Diario de Mallorca, i comprenc molt bé la seva indignació per les paraules del bisbe, o del grau que sigui dins la jerarquia eclesiàstica, Reig Pla(per cert, vaja un llinatge castís de nostra nació), si les paraules d’aquest senyor signifiquen el que vostè entén. Jo no les vaig llegir perquè no m’agraden les bajanades i aquestes tenien tot l’aspecte d’ésser, com a mínim, a més d’una ignomínia, una bajanada de les grosses.

Però m’ha quedat un dubte, impossible de superar, perquè ja li he dit que no vaig llegir les paraules de Sa Eminència, o el títol que li correspongui, a més del de cap de fava. A veure, vostè diu que aquest element ha afirmat que «la discapacitat és l’herència del pecat i del desordre de la naturalesa». Però, em deman, quin pecat? El pecat personal o el pecat original? Perquè en el segon cas no té res d’ofensiu, sinó que és un creença comuna a tots els cristians que la pèrdua del Paradís de l’Edèn pel pecat d’Adam(i d’Eva, no oblidem «la femme», com tenim tendència a fer els mascles) va significar l’entrada del mal físic i moral en el món i del consegüent «desordre de la naturalesa».

I res més, senyora, que pentura no s’ho ha de prendre tan malament. Ara, si les paraules de Sa Eminència Reverendíssima signifiquen el que vostè va entendre, encara s’ha quedat curta en la desqualificació, efectivament.

Estigui boneta i seguesqui donant branca a qui s’ho mereix, com sol fer, i molt bé, en els seus articles.