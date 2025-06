L’oceà Àrtic i l’Antàrtida

Els cercles polars delimiten les zones de la Terra que es troben amb claror rasant o penombra alternativament, segons sigui estiu o hivern per mor de la inclinació del planeta respecte al Sol. El seu feble assolellament ha permès que fins ara els casquets polars es glacin, sigui l’oceà al cas de l’Àrtic o del continent si ens referim al pol sud antàrtic. Amb el canvi climàtic, la calor augmenta tant que pròximament en 2050 l’oceà del pol nord es desglaçarà pràcticament sencer i el gruix de 3.000 metres de gel que caracteritza l’Antàrtida haurà entrat en un procés d’irreversible recuperació. Això significa que la reserva de fred dels «congeladors» de la Terra no temperaran la calor en augment. Serà en aquest moment en el qual els humans conviuran plenament amb les conseqüències del maltractament del clima causat per l’actual consumisme de les fonts energètiques contaminants. El para-sol a l’espai -futur umbracle protector de la Terra- s’entreveurà llavors com a solució necessària per combatre la desaparició definitiva del glaç dels pols. Les notables pèrdues seran la de l’os blanc de l’Àrtic i la dels pingüins de l’Antàrtida. També es veurà seriosament afectat l’ésser humà amb la pujada del nivell de la mar, causa de grans migracions cap a zones allunyades de les costes anegades.