Sobre la granja de Llucmajor

Leo en Diario de Mallorca hoy sábado 7 de junio que: «El Govern no ve riesgo en los huevos de la polémica granja de Llucmajor» . Me pregunto cómo puedo fiarme si hasta el día de hoy los inspectores del Govern miraban para otro lado. Mientras, los ciudadanos viendo las fotos de las pobres gallinas viviendo hacinadas, todo lo contrario de sus costumbres, ellas picoteando la tierra cosa que no pueden hacer en los estantes de metal donde se les obliga a vivir, hábitat también de las ratas que las visitaban. Es para hacer una película de terror con hedor incluido. Y ahora, nuestro maravilloso Govern nos dice que ni caso, que esto ha sido un mal asunto, pero que nos olvidemos y que comamos los huevos de las maltratadas gallinas a saber cuánto tiempo. Si hacemos caso a este Govern que toma a los mallorquines por idiotas vamos listos.

Querido Govern, PP y Vox, porque aquí no se llega a saber quién es uno y quién es otro, se me ocurre que se lleven todos ustedes los huevos y la carne de las maltratadas gallinas para su casa y se los coman todos ustedes, con huevos de ratas incluidos.

¡Buen provecho!