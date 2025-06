Carta d’agraïment a l’Ajuntament de Palma

La setmana passada vaig publicar en aquest mitjà una carta oberta mostrant el meu malestar pel comportament de l’Ajuntament de Palma arran de la presentació oficial el passat 22 de maig del projecte per a la recuperació com a zona verda del velòdrom de Tirador. Un acte públic al qual hi varen assistir mig centenar de persones i del qual no vaig ser informat de la celebració ni tan sols per anar-hi com a públic, a diferència d’associacions, veïnats i entitats.

Com rectificar és de savis, quan es fa públic el malestar per aquestes circumstàncies també correspon fer el mateix quan hi ha una rectificació. Tan bon punt aquest text va arribar a publicar-se l’Ajuntament es va posar en contacte amb jo i em varen fer arribar les seves disculpes pel que va passar. I, a més, es varen comprometre que en endavant hi haurà col·laboració directa en les passes posteriors que es duguin a terme per planificar en detall la futura zona verda de Tirador.

Com a investigador del patrimoni històric i esportiu de Mallorca, em plau profundament aquest gest i així ho vull fer públic. Significa molt per a jo seguir acompanyant el desenvolupament d’un projecte per a la ciutat que combina patrimoni, història i natura, fonamentat en una de les pistes ciclistes més antigues del món i la única conservada en el seu estat original.

El projecte dissenyat per les arquitectes Isabel Bennasar i Corina Dindareanu es perfilarà perquè les obres puguin començar en els terminis previstos i sigui una realitat el 2028. Per part meva, procuraré acompanyar un anhel que em semblava impossible fa més d’una dècada, però que després d’una tasca de recerca i divulgació d’anys podrà dur-se a terme per a la ciutat.

Que quedi per escrit el meu agraïment.