Ara la llengua

Ara resulta que els espanyols posen molt d’interés en que el català sigui oficial al parlament europeu perque ja sabien que no ho seria i així han quedat bé. Ells han fet tot el possible i és Europa que no ho ha admès.

Francament, a mi em preocupa poc que quinze o vint conciutadans meus hagin de aprendre anglès per anar a representarme a Estrasburg. Això va amb el sou. De la mateixa manera que, si han d’aprendre el castellà per anar a Madrid, tampoc és cap drama.

Ah, però els espanyols, tan respectuosos amb el nostres drets lingüístics als parlaments, es preocupen ben poc dels nostres drets lingüístics a ca nostra. Aquí, a ca nostra és on la llengua ha d’ésser respectada, protegida, promoguda i utilitzada en tots els àmbits. I aquí és on posen tot l’interés en fer recular la llengua, i aquí es on no posen cap interés en respectar els nostres drets.

No ens mostreu la pastanaga dels drets de quatre representants, i preocupau-vos dels drets de deu milions de catalanoparlants. Sempre ens voleu enganyar, i tanmateix sempre mostrau el llautó. No us puc sofrir. Tramposos.