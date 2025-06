Quan la paraula d'una persona no val res

Ens han mostrat la foto de la Presidenta del Govern amb la paraula «orgull» a l’atril i cara de festa, anunciant la darrera claudicació davant Vox com si fos un gran acord. Maties Vallés ha analitzat magistralment la significació del contracte que prolonga la submissió del Govern, sense escrúpols, al partit minoritari i fraccionat. Jo afegiria que han venut una vegada més els drets dels ciutadans («d’aquí») a l’ús i protecció de la llengua pròpia, a la memòria reparadora de les víctimes del franquisme, a la dignitat... per un 2 per cent del pressupost. Ens han venut (i també s’han venut) barats.

Feia 2 mesos que el Govern havia acordat mantenir la Llei de la Memòria Democràtica a canvi d’un suport del vots que necessitaven per rectificar un error vergonyós.

Un proverbi àrab diu: «Si qualcú t’engana una vegada, la responsabilitat és seva. Si et torna a enganar, la responsabilitat és teva.

I un proverbi mallorquí: qui t’ha robat un ou, si pot, et robarà la gallina.