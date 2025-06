Carta abierta al Ajuntament de Palma

El pasado 22 de mayo el Ajuntament de Palma presentó el proyecto de recuperación como zona verde del Velódromo de Tirador, acto público al que asistieron unas 50 personas. Es una magnífica noticia que se lleve a cabo después de una década de espera; sin embargo, a título personal me quedé perplejo porque me enteré por la prensa. Que no me avisasen, ni siquiera para asistir como público (a diferencia de asociaciones, vecinos y entidades) lo he vivido como un desaire y una desconsideración después de toda la actividad desarrollada durante años.

Sin desmerecer las aportaciones de otros agentes, para que Tirador llegase a este punto fue imprescindible una tarea inicial que redescubriera el espacio y diese a conocer su valía para que Cort optara por la rehabilitación en lugar de demolerlo (previsto en el proyecto inicial de Sa Falca Verda). Tarea que comportó por mi parte años de investigación y divulgación, intervenciones en medios escritos (como Diario de Mallorca) y audiovisuales, un libro (publicado por Illa Edicions), charlas y conferencias, la solicitud de protección como Bien Catalogado (logrado en 2020), entrevistas con políticos y alcaldes (de todos los colores), apoyo de entidades como la Ass. Veïns es Fortí y ARCA Patrimoni, etc. Todo para persuadir del valor histórico, urbanístico y patrimonial de un lugar entonces degradado y sin valor aparente, hoy reconocido como uno de los velódromos más antiguos del mundo.

Detrás ha habido una dedicación constante durante doce años como ciudadano de a pie, dedicándole tiempo y esfuerzo, con la sincera creencia de que Tirador tiene un valor precioso para la ciudad y merecía ser conservado. Algo que ha sido correspondido con desdén por las instituciones que (se supone) nos representan a todos. Me duele esta situación y manifiesto mi indignación: no pido más que otros, pero tampoco menos.

Como investigador comprometido me hubiese gustado recibir un poco más de respeto y haber sido invitado a la presentación. Pese a todo, seguiré acompañando el proyecto del cual me he sentido parte desde el principio y que he contribuido a construir hasta hoy.