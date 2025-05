Sobre el nou nom del teatre Mar i Terra

Sempre és una bona notícia que les institucions se’n recordin dels artistes i els vulguin homenatjar, però en el cas de què han fet amb na Maruja Alfaro trob que l’Ajuntament de Palma s’ha equivocat.

Jo no tenc personalment res en contra de la gran actriu, però si l’Ajuntament la vol recordar trob que hauria de fer un esforç digne i dedicar-li un carrer, una plaça o, per què no, un teatre. Però que aquesta dedicatòria es faci a costa dels cataliners i els jonqueters, de la seva identitat en un moment com el que viuen les dues barriades en l’actualitat em sembla un insult, un menyspreu no tan sols als habitants de les nostres barriades sinó també a la popular actriu perquè dubt que ella voldria veure’s involucrada en una situació en què, per fer-se la foto i quedar bé, uns polítics trepitgin la història i fomentin la desmemòria.

D’una sola plomada han llevat una denominació ben arrelada a Santa Catalina i Es Jonquet, Teatre Mar i Terra, denominació més que centenària, amb els seus acudits i anècdotes associats en una acció, ho hem de qualificar d’una altra manera?, que suma el que ha estat una campanya continuada de menyspreu i ignorància cap a Santa Catalina i Es Jonquet.

No n’han tengut prou els nostres polítics amb deixar a les barriades indefenses davant dels especuladors, de la violència i l’oi nocturn, de la continuada pèrdua de patrimoni humà i arquitectònic sinó que ara, una estocada més, ens lleva un dels topònims més coneguts i estimats.

Ja n’hi ha prou, senyors i senyores, d’ignorància i menyspreu!