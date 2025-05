Toda mi vida he tenido que defenderme ante las agresiones que recibía al hablar mi lengua. Era polaco y hablamos sin que se tuviera en cuenta mi habla, por ser diferente.

A mis veinticinco años descubrí por primera vez que leyendo en mi lengua entendía mejor, y mi mente descansaba ya que no tenía que traducir del castellano.

Mis abuelos que eran de Sa Pobla me hablaban en mallorquín ya que ellos no sabían el castellano. Aprendí mucho de ellos de las tradiciones, historia y lengua. Disfrutaba que me contaran «rondalles», me sentía identificado en muchas de ellas.

No hace muchos años visité a una familia en Santanyí y hablando dije una palabra , «estalvia». Inmediatamente me contestaron esto es catalán, les contesté que la palabra la aprendí de mis abuelos. Tuve que callar ante la agresividad y fobia contra lo catalán y catalanes. Eran mallorquines.

Que la presidenta del Govern diga que defiende nuestra lengua, cuando pone límites a su habla, cuando desde que está en el poder no ha citado a ningún escritor, ni poeta de su pueblo y se olvida de nuestra cultura y tradición.

Cuando deportistas mallorquines han conseguido grandes éxitos no son capaces de citar a su lugar de nacimiento y su lengua, es decepcionante.

Ser mallorquín es ser importante ya que tenemos una cultura, historia y lengua tan notable como otra cualquiera.

Escribo en castellano ya que me prohibieron el catalán en mi infancia y no tuve tiempo de aprender a escribir y hablar correctamente mi idioma.