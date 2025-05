L'editorial més antiga de Mallorca

Benvolguda redacció de cultura de Diario de Mallorca,

Avui he llegit la vostra noticia sobre la Fira del Llibre de Mallorca, sempre una gran noticia que es pugui celebrar aquesta fira i una gran alegria que els pregoners siguin un dels pilars de l’edició a Mallorca, l’editorial Lleonard Muntaner. Després, per a sorpresa meva, he vist que tant el Gremi de Llibreters com la redacció de Cultura d’aquest diari van ben errats diguent que Lleonard Muntaner sigui l’editorial més antiga, quan Documenta Balear (fundada el 1991) és l’editorial més antiga de les que estan en funcionament en l’actutalitat. Les dades les teniu probablement al registre mercantil, al D.L. i fins i tot a la Viquipèdia.

Em sembla una llástima que aquesta mala informació afecti de manera negativa a les dues editorials donant una visió erronia del nostre món editorial.

Dit això, estic ben contenta que sigui una jove editora la protegonista del pregó d’enguany.