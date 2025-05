Monarquía: el último privilegio feudal en democracia

España es una democracia moderna, diversa y vibrante. Sin embargo, aún arrastra una contradicción difícil de justificar: su jefatura del Estado no la elige el pueblo. En pleno siglo XXI, seguimos siendo una monarquía parlamentaria donde el rey accede al cargo por nacimiento, no por decisión democrática. Y eso, por muy normalizado que esté, merece una reflexión profunda.

La monarquía española es una institución que tiene los días contados, decadente, anacrónica, arcaica, obsoleta, antidemocrática y pedante, heredera de la dictadura y los sucesivos escándalos y polémicas protagonizados por el emérito y su séquito han deteriorado aún más su imagen y credibilidad. ¿Hasta cuándo debemos aceptar que una institución tan importante dependa de una familia concreta, sin pasar nunca por las urnas? ¿De verdad una democracia puede considerarse plena cuando su máxima representación no depende de la voluntad del pueblo? ¿No es hora ya de que en España el mérito pese más que el linaje?

Frente a esto, la república se presenta como una alternativa más coherente con los valores democráticos. En una república, el jefe del Estado es elegido por los ciudadanos, con un mandato limitado, y rinde cuentas ante la ley y la sociedad. No hay privilegios por cuna ni inmunidad automática: hay responsabilidad, hay transparencia, hay control democrático.

Algunos dirán que la monarquía garantiza estabilidad. Pero la estabilidad no debería depender de un apellido. La verdadera estabilidad nace del respeto a las instituciones, de la calidad democrática, de la implicación ciudadana. Y nada de eso es exclusivo de una corona. De hecho, las repúblicas europeas más consolidadas -como Alemania, Italia o Portugal- viven sin reyes y gozan de plena estabilidad.

Reivindicar la república en España no es una cuestión de ideología, sino de sentido común democrático. No se trata de volver al pasado, sino de avanzar hacia un modelo más justo, más participativo y más moderno. Una España republicana no solo sería más coherente con los principios democráticos, sino también más madura, más igualitaria y más libre. Porque si España quiere mirar al futuro con dignidad, tiene que dejar de vivir con instituciones del pasado.

El debate está abierto, y no debe darnos miedo. Porque defender la república es, en esencia, defender la soberanía del pueblo. Y esa, al final, es la única corona que merece respeto. No me cabe ninguna duda de que más tarde o más temprano, España mañana será republicana.