A Manuela Cañadas: No.

No Sra. Cañadas. El seu cervell va trabucat. No som catòlic ni practicant però m’hi compten. Ho som? No. Ni tan sols som creient de res ni ho necessito. Tampoc som súbdit de ningú, només faltaria! Però segur que vostè pensa que ho som del Rey. I no. Ho seria si en jurés fidelitat com feren mons avantpassats taujans de fa 800 anys, però jo no ho he fet. Ja en pot fer de potadetes. Igual español. En la Diada per la llengua ni devia haver que se sentien españoles o catalans i d’altres que no. I com que ningú mai ens ha demanat d´on som, just som d’on ens sentim, no som espanyol. Pot ser ho seré si m’ho demanen i contesti o no ho seré mai. No per que vostè m´hi faci jo li faré simple cas. Sen vagi a porgar fum sinó te res més que fer. Sempre serà millor que ser o fer de mal educada, pocavergonya irrespectuosa.