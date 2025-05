El dia de la Victòria

Aquests dies de principis de maig s’ha celebrat el 80è aniversari de la victòria sobre l’Alemanya nazi. Fa anys una senyora alemanya em va contar com va viure ella, que aleshores era una nina, l’entrada de les tropes soviètiques a Berlín. La seva família estava refugiada, amb altra gent, en una estació del metro i de sobte varen veure un joveníssim soldat soviètic, amb un metralleta i cara de por, que baixava les escales, pegava una ullada per veure si hi havia soldats alemanys i se’n tornava escales amunt. Així saberen que havien quedat ocupats. Res massa dramàtic, tampoc.

La guerra freda ocasionà més tard que la ciutat quedàs dividida en dues zones. La frontera, o el mur, que deien els occidentals, separava dos mons molt distints políticament, econòmicament i socialment, però no estava tan tancada com a vegades es pensa i es podia passar d’una zona a l’altra, amb autorització, pel metro. Un berlinès occidental em contà que ell passava sovint a la zona oriental per anar a l’Òpera de la ciutat que havia quedat en aquella zona.

Quan hi vaig anar, fa uns vint anys, encara era molt perceptible la separació de les dues zones. A l’occidental els comerços i petits negocis es tocaven l’un a l’altre, i quan de cop desapareixien, era que s’havia entrat a la zona oriental. Els orientals anaven vestits de manera bastant uniforme, senzilla però digne, amb caçadores, generalment, sense cap estridència, entre els occidentals hi havia més varietat. Des dels estrafolaris amb una cresta iroquesa al cap a gent amb corbata i americana i altres més corrents. També hi havia pobres que demanaven caritat, i altres que tocaven instruments i passaven la bacina. Res d’això no varem veure a la zona oriental. Berlín era, i és, sobretot, una ciutat interessant.