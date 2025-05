A veces sí, a veces no, depende

Resulta bastante paradójico que los gobernantes, cuando han de tomar una decisión sobre algún problema que consideran que puede resultar impopular, utilicen la excusa de echarle las culpas del mismo al ejecutivo anterior, máxime si éste es de signo diferente al actual.

Acabo de leer en la prensa (Diario de Mallorca 01/05/25) que el director del IMAS (Institut Mallorquí de Afers Socials) responsabiliza al anterior ejecutivo del cierre del centro de carácter altruista para la atención de personas en riesgo de exclusión social Es Refugi. No dudo de las declaraciones del presidente de este organismo, pero lo cierto es que los actuales administradores, de éste y de otros organismos, seguramente se encontrarán con problemas, algunos nuevos y otros más antiguos, y se supone que si están en estos cargos es para darles solución, sean o no heredados, y no limitarse a cruzarse de brazos con la excusa de que no pueden hacer nada porque «vienen de antes».

Contrasta el argumento empleado por este alto cargo de la administración autonómica con el reciente decreto ley del actual Govern, trascendental para el futuro (y presente) de las islas, en relación a la decisión de no dejar que las 90.000 plazas de alquiler turístico en viviendas vacacionales se extinguieran, tal como había previsto el anterior ejecutivo.

Si la decisión sobre el destino de estas plazas ya estaba tomada, y por tanto la responsabilidad política de la misma era atribuible a «los de antes», ¿por qué no se actúa de igual manera que en el IMAS? Resulta evidente cuando sí se puede tomar una decisión y cuando no sobre «asuntos heredados» y es clarificador de cuáles son los intereses que se defienden sin tener en cuenta los de la mayoría de la población agobiada por la falta de viviendas residenciales y por las consecuencias de la masificación turística y que no tiene nada que ver con los objetivos de la tan cacareada «mesa para el diálogo y la sostenibilidad».