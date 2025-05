Tercer acte de la comèdia: ‘Legislatura del Govern 2023’

A la memòria de Manel Domènech, com diu Matías Vallés, el darrer mallorquí coherent.

El paper de la presidenta del Govern és patètic: Després de posar a la paperera, els resultats de la Mesa..., d’haver anunciat un nombre incontable de propostes i apostes per la «sostenibilitat», la «contenció»... que estaven en les seves competències i no haver-ne aplicat cap. Ara demana a AENA que prengui les mesures que ella no ha pres.

A l’Acte Primer, el Govern «en solitari» és dedicà, primer, a enterrar els casos de corrupció destapats entre els seus i a aplicar escrupulosament les més d’un centenar d’exigències que li varen imposar els seus socis.

Al Segon, després d’un error de votació al Parlament que demostrà que els seus ni se miren el que voten, va rompre amb Vox per governar en solitari. Per poder rectificar l’error varen pactar amb l’oposició, a canvi de no eliminar la Llei de la Memòria... fins que, per poder aconseguir l’aprovació del pressupost d’enguany, va tornar enrera.

I comença el Tercer, amb la decisió d’eliminar la Llei de la Memòria i la de tornar a promoure la segregació per la llengua a les escoles.

La comèdia té un argument marcat per la imprevisibilitat. El que avui és blanc, demà serà negre. Sense explicació. Apareixen nous casos de favoritisme, de deslegitimació i, fins i tot d’acós, als funcionaris per assegurar-se la submissió. Ara comanden i l’Administració és el seu patrimoni.

Els que els votaren, els que es veuen beneficiats pel desordre i el descontrol i els socis, aplaudeixen. Suposo que ho troben divertit.

La resta d’espectadors i perjudicats veiem que la comèdia no pot acabar bé i ens hauríem de mantenir atents i preparats per afrontar el pròxim desastre.

Recordant la gestió de la dana. Els actors només representen els seus papers i no es consideren responsables.