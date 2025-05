Prohens i el lloguer turístic per a les economies familiars

Senyora Prohens,

Tal com reproduïa el Diario de Mallorca del passat dia 30 d’abril, vós, com a presidenta, en la vostra intervenció a la sessió de control del Parlament, reivindicàveu el benefici per a les famílies de les illes que suposa i que suposarà un augment de places de lloguer vacacional.

Com a mer observador de la nostra malmenada costa, la de Llucmajor com a exemple, us podria demostrar que la gran quantitat de xalets i pisos comprats per estrangers, en el cas que conec per ciutadans alemanys, són per dedicar-los a lloguer turístic. Molts d’ells amb llicència.

Segurament esperant l’ocasió, com la que sembla que els oferirà el vostre govern, per adquirir a la primera oportunitat les que surten al mercat. Es tracta de grans tenidors estrangers que compren tot quant es ven en algunes urbanitzacions costaneres.

Potser seria una dada important que, des dels organismes creats per aconseguir la tan desitjada « sostenibilitat», s’estudiàs la nacionalitat dels propietaris que tenen un nombre elevat dels esmentats habitatges turístics, informació que desmuntaria en bona part la tesi de la presidenta que veu per a les pobres famílies illenques, l’oportunitat de rebre un petit complement per a la seva economia. S’ha estudiat posar límit als grans tenidors d’allotjaments turístics vacacionals?

Seguim pensant que el millor benefici per a les famílies d’aquí és que venguin menys turistes, que els que venen paguin més i que l’ecotaxa sigui més elevada.