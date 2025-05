Em sent insultat

I me rasco. El Papa és mort. Nostre condol als catòlics. Era bona persona. Però res de dol en Estat a- confessional ni de discursos institucionals carregats de sants- cristos. És faltar el respecte als creients i als no creients. A tots. Suspendre, per part de qualsevol Govern la visita a una diada llibrera per tal dol és altra insult. Així ho hauria explicat Francisco que en això ho tenia ben clar. I llavors processons i més processons. Per que nostres autoritats ens torturen així? No tenen res més que fer que imposar el seu? Tant els molestem els que no necessitem ningú ni recompensa per a intentar ser bones persones i conviure amb tot hom? Ens han de punyir sempre per que siguem com volen ells?. No s’estimen a ells mateixos i per això no saben tampoc estimar? Això els diria Jesús. Estima’t a tu mateix així com t’agradaria que t’estimessin els altres. Si no respectes és per que no et respectes. Només processa qui necessita processar. Sols ha d’anar a confessar qui ho necessita ens digué una vegada un bon capellà. Sols se mortifica el mortificat.