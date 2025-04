Prou d'assassinats a Gaza!

Ja sé que a l’ase tossut tant és dir-li arri com ou, però no puc consentir de cap manera que Israel, segueixi assassinant impunement a civils indefensos, nins innocents, dones i homes acorralats; martiritzats amb fam i la set, amb les seves a cases esbucades, fent-los córrer la gandaina d’un cap a l’altre, sense serveis bàsics, sense cap perspectiva de futur, amb la por permanent al cor, enterrant cada dia nou morts... i tota aquesta endemesa amb el vist i plau de Trump, V.Orbán i molts dels que comanden el món i els ulls clucs de Europa, que contemplen la feta: un genocidi criminal que no te aturall, expressió de la maldat més crua i patent. No criden aborronats davant els assassinats diaris, no funciona la més mínima sensibilitat davant tanta injustícia i miren com si res la condemna de l’ONU, la crida de la Cort Internacional de Justícia, els milers de manifestacions arreu del món demanant s’aturi aquest criminal desgavell.

El paper dels EEUU és realment miserable, no sols calla, sinó que rep amb palmes d’or el boxi Netanyahu que és més dolent que sa carn de xinxa, dona esca al dimoni, el prové d’armes, el recolza políticament i fins i tot mira amb una frivolitat i desvergonya indignant el futur, vulguin-ne treure tallada, enviant a porgar fum als gazatís i apropiar-se del seu territori per fer un paradís per milionaris.

No trobo paraules per descriure tanta indignitat, tanta dolentia, tanta perversitat, tanta injustícia... El més trist és que aquest escrit, com altres milers semblants, serveixen per ben poc, quasi tan sols per desengavatxar-se, quan es té el gavatx ple i creure que gota a gota es fa forat. Me donaria per satisfet que a una sola persona se li despertés la consciència solidaria i l’empatia amb els pobles ofegats per la maldat i la injustícia. Sentir-se empàtics amb els que sofreixen ens fa més dignes i valuosos en humanitat. Cau de son pes que sols la solidaritat farà millor el món, ni més ni pus.