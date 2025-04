Molts perquès de la okupació

Ara per desallotjar okupes bastaran 7 mesos. Això si no són de necessitats que molts ho són. Vaja consol. I el dret a la propietat privada? Si els llogaters tenguessin la seguretat de cobrar i de que no et destrossen el pis abaratirien preus. Se faci un banc de pisos segur i se treguin els okupes de seguida. On s’ha vist mai?

Una persona necessitada ha de ser atesa, però no a consta d’un obligat. Obliguen als propietaris a cobrir les necessitats que no pot cobrir l´Estat? No tots tenim vocació de Viridiana ni pensem que sigui bo ser tan esplèndid (Buñuel dixit). L’ajuda ha de ser anònima, pública i si se vol. No ens oposem a que algú convidi a 10. 000 okupes a ca seva si així se sent millor, però a ca seva, no a nostra. I tampoc seria solució. Ningú aprecia el regalat. Se doni canya (de pescar) igual com que ningú cobri subsidi de l’atur sense hores de feina equivalent de servei a la Comunitat.

Si se volgués prest s’acabaria amb molta okupació. Bastaria se matriculés les cases igual que els cotxes en Ajuntament i Hisenda- base de dades policial i de seguida se sabria qui és qui a cada lloc. I llavors «puerta». És millor que hi hagi okupes que copin cada dia els medis de manipulació i inflin el vot ultra- conservador? Alerta que aquests darrers no paguin i tot per okupar com se paga a anarquistes per a rebentar manifestacions o per que ens vigilin als mestres. Quin oi!