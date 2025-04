Aclariment sobre la cesió de la Alsthom 1000 per la Ferrotrade

Soc un dels patrons de Ferrocaib (Fundació per a la preservació, estudi i recuperació del Patrimoni Ferroviari i Industrial de les Illes Balears) i solleric.

Vull aclarir conceptes sobre la nota de la corresponsalia de Sóller, que signa el Sr. Joan Mora, el dissabte 29 de març de 2025. Dit això, m’explico, el Sr. Mora a la seva nota diu: «La fundación Ferrocaib aumentará su patrimonio ferroviario con la locomotora de tren que compró el ferrocarril de Sóller para formar parte del futuro museo que se habilitará en las cocheras de Son Carrió…etc».

Només llegint el que antecedeix, els meus paisans sollerics i el públic en general, poden donar per fet que Ferrocarril de Sóller S.A. compra i regala aquesta locomotora Alsthom 1000 a Ferrocaib i per tant al futur museu de Son Carrió; i perquè això no sigui així, surto al pas i explico, si, que el Ferrocarril de Sóller va comprar i va cedir a la fundació Ferrocaib, però no com a regal, sinó com a acord escrit i documentat legalment que correspon a una permuta per una altra locomotora Ferrotrade que forma part dels fons museístics de la Fundació Ferrocaib.

Aquesta locomotora havia estat propietat del Ferrocarril de Sóller, i que per fets documentats, aquesta màquina, per estar fora de servei, gairebé ferralla, havia estat cedida i era propietària l’AAFIB (Associació d’Amics del Ferrocarril de les Illes Balears), a la vegada patró (en la figura del seu president) de Ferrocaib i que per acord, tot el material ferroviari de dita AAFIB, passava a la Fundació Ferrocaib. Amb la qual cosa la locomotora Ferrotrade passava a la Fundació i posteriorment al museu. Per tot això i per raons que no vénen al cas, el Ferrocarril de Sóller va tenir la necessitat de fer ús de la que va ser la seva locomotora dièsel, la Ferrotrade i per això l’acord, l’Alsthom 1000 per la Ferrotrade; cessió formalitzada documentalment i signada per ambdues parts amb matisos jurídics pel que fa a la cessió i utilització de la Ferrotrade per part de Ferrocarril de Sóller S.A.

Allò que tinc el gust de remetre-li la present per a la seva publicació i coneixement general i sobretot que els sollerics tinguem clar, que Ferrocarril de Sóller S.A. no regala a Ferrocaib una locomotora, sinó que és en compliment d’un acord de cessió amb matisos jurídics de la Ferrotrade per l’Alsthom 1000 signat i ratificat entre les dues parts.