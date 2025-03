Mallorca East, Palma Brunch...

Està clar, per cert, que el vertader enemic del castellà aquí és l’anglès. Fa 50 anys l’escola d’un poblet de Mallorca era vertader bilingüisme. Llibres i tv en castellà. Tot en sabíem. I tots parlàvem i els mestres explicaven en mallorquí. I l’any 77 allà hi convivien i eren ben amics un mestre d’escola republicana (de català), un socialista i la directora i batllessa franquista. Assistírem rebels a com se va introduir (que no normalitzar) el català. Se pretenia (i se pretén encara) de manera descarada imposar un català central i arraconar moltes expressions i vocabulari ben d’aquí i ben correctes. El/les de nostres padrines. Sols F.B. Moll protestà i l’ignoraren. Temia que tot fos cent cavalls de força pel gonellisme i per la dreta i així fou. Guanyà Canyelles i el seu tractor. El mateix observem avui. Si els mateixos mallorquins ja batiem rutes i trobades de gloses amb altre idioma, com esperem que sens respecti? Amb aquestes una diplomàtica alemanya casada amb un andaluz amolla que Mallorca estaria saturada sinó se pogués mantenir amb els seus recursos naturals. Si és així, senyora, ja fa 2500 anys que som uns mal sofrits insostenibles que ens hem de llogar de mercenaris per que estem ben saturats de per tot. Ni fucking idea per si algú no ho ha entès.