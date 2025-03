El final d'un món

El juny de 1940, Julien Green, escriptor americà nascut, però, i resident, a París, arribà a la ciutat de Bordeus on s’havia retirat el Govern francès davant la derrota del seu exèrcit. La ciutat estava plena de refugiats que fugien de l’avanç vertiginós dels tancs alemanys. Hi regnava el pànic i el desig de fugir a l’estranger com fos, dins un ambient de desgavell i desintegració de l’Estat.

Green va escriure al seu dietari: «Déu és la única realitat, nosaltres no som més que un somni», una idea que li semblà consoladora davant el desastre i l’esfondrament de França. Era una opinió que compartia amb Calderón i Shakespeare i que constitueix el nucli de la «Maia» dels hindús: «Tot el creat és aparença, no té cap esser vertader».

Mallarmé, en canvi, havia escrit en certa ocasió: «Ja sé que només som formes de la matèria, que hem creat l’ànima i Déu». Déu és tot i nosaltres només ombres, segons els grans poetes barrocs i els hindús. O bé els homes ho són tot i Déu no és res, segons els més moderns dels moderns. Aquest és el dilema. I l’opció no és gens banal ni fàcil.

Quan Green tornà a París, després del seu exili americà, l’octubre del 45, telefonà a la seva amiga Gertrude Stein, que li digué «li aconsell que no demani, que no faci preguntes», perquè l’actuació de molta gent sota l’ocupació alemanya havia estat sovint indigne o vergonyosa, com aviat Green descobriria, i Gertrude afegí «la natura humana... uff».