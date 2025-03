Mir és Casimir…

Tal vegada, com Colau és Nicolau, Tià, Sebastià; Tomeu, Bartomeu; Tòfol, Cristòfol; Serrat, Montserrat; supòs, Norat, Honorat; Lina, Catalina; Lida, Margalida; Sumpta, Assumpta; etc. Abreviam amb les darreres síl·labes, mentre que els castellans prenen les dues primeres:Nico,Sebas,Caty, Asu, Monse, Marga, com la nostra Presidenta, que usa la forma forània, ella deu saber per què, jo no ho sé, ni ho vull dir.

I els visigots, el poble germànic, que no alemany, que s’establí a la Península per ajudar els romans a rebutjar les invasions germàniques, per aquí no els vàrem veure mai. Aquí vingueren els vàndals, cosa fina. Però hi estigueren poc, perquè el nostre emperador Justinià (el qui declarà el cristianisme religió oficial, fa mil cinc cents anys, i perseguí els pagans) els tragué defora amb males maneres (manu militari). A continuació vàrem quedar integrats una altra vegada dins l’Imperi Romà, fins que vingueren els àrabs devers l’any 900. Total, que vàrem ser romans més de mil anys, que són molts, així mateix. Així que tenim una llarga història, i moguda.

«Camisa Azul y boina colorada» diu la versió espanyola de l’himne nazi, que juntament amb el faccetta nera feixista italià, mu mare em contà que sentia cada dia des de ca seva, a la part alta de El Terreno, durant la guerra. No li vaig dir mai que era l’himne nazi per no fer-li malbé els seus records de joventut. I això també és la nostra història, com ho és Els blancs cementeris sota la lluna, el molt recomanable llibre de Georges Bernanos, que tracta de la terrible repressió franquista a Mallorca durant la guerra.