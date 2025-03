Ahogarse en su propio vómito

La patética figura de Zelenski, un pringado de manual, es en estos momentos la bufa personificación de toda la Europa actual. Secuestrada por la OTAN, desde la crisálida Guerra Fría, asumió resignada la condición de rehén de EE UU. No tuvo más ocupación que la de aburrido vocero de una pusilánime argucia: «que viene el lobo». Uno solo y siempre del este. El ‘coco’ Rusia.

Precisamente, la nación con el territorio más extenso del planeta, con apetecibles riquezas y una posición geoestratégica singular, que siempre ha sido el sueño codiciable de EE UU, como también lo fue para el francés Napoleón, o el alemán Hitler. Ya en la II Guerra Mundial, aviesamente con la colaboración de Churchill, demoró la activación del segundo frente atlántico, con la ruin y fallida perspectiva de que la Alemania nazi dejase mortalmente herida a la URSS. Más tarde, cuando el colapso de la misma, ante el ingenuo propósito de Gorbachov de instaurar una «casa común» europea, EE UU conspira, esta vez con Yeltsin, para convertir a la eslava Rusia en un mugriento felpudo de retales.

Putin demonizado, necesariamente por bipolar, es el que casualmente, como gato panza arriba, ha evitado tan intolerable desaguisado, oponiéndose al acoso de una OTAN, que, lejos de desaparecer junto al Pacto de Varsovia, ha estado amenazando la mismísima frontera rusa y ha dinamitado (recuerden los gaseoductos) toda vía posible hacia aquella desafiante pesadilla de una ‘casa’ ruso-europea. Un horripilante insomnio, para cualquier imperio o aspirante a serlo.

El fin de esta guerra entre EE UU y Rusia, encubierta por delegación, se está ahora negociando a calzón quitado, entre Trump y Putin, los genuinos implicados. Y por enésima vez, ‘el tiro por la culata’. Misma evidencia, ‘el lobo’ no viene del este, sino del atlántico y por la espalda. El Fuck the UE de Victoria Nuland (EuroMaidan-2014) no fue una broma de mal gusto. Era un infame plan en un mundo plano y occidental. Otro más, en saco roto, porque el rosco está en un mundo global y multicultural.