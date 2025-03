Control del cap de la gent amb en Trump i els seus aliats

La fotografia del dia que Trump prengué possessió del càrrec com a president del EEUU fa feredat. Estam davant d’un D. Trump prepotent, estrafolari, ultra dretà, imperialista, superb, delinqüent i agressiu, enrevoltat i recolzat pels mil milionaris del país que controlen el mitjans de comunicació, la I.A., la informació i les xarxes social (E. Musk, Zukergberg, Bezos...) i que, per afegitó, té darrera el poder militar més fort del món. Tot plegat és una mostra i expressió clara i llampant de que ens trobam davant un vertader perill per la humanitat del segle 21, perquè moven els fils de la ideologia i política mundial.

El poder dels doblers, de les armes, de la informació i les comunicacions, units baix el comandament d’un personatge con Trump és per tremolar. I no es tracta d’una especulació del que vendrà, ja hi ha prou manifestacions, en tan poc temps, de per on van els tirs: el tracte al emigrants, el recolzament a Netanjahu i el projecte de Gaza, la política aranzelària, el maltracte a Zelenski i a Ucraïna, sortir de l’acord del Clima de Paris i de la OMS... Certament la historia sempre l’han moguda fonamentalment els mateixos ingredients, però ens pensàvem que amb la democràcia el poble tenia un poder per mirar pel benestar del poble i l’avanç dels drets humans. Amb Trump tot se’n va en orris.

Me sembla que l’element més perillós és el que Trump tengui com a principals aliats als que tenen avui la més forta influencia dins el capet de més de mig món, controlant les comunicacions a través d’internet i els mòbils. Ja està provada la immensa força de les comunicacions per internet, especialment dins els joves. Els que manegen la societat digital manipulen persuasivament i determinen en bona part el pensament, les creences, valors, actituds de la majoria de la humanitat, sense que la veritat i la salut mental i anímica siguin essencials en els missatges. La cobdícia i el materialisme individualista està a la base de la filosofia de Trump i els seus aliats que controlen el món digital i econòmic. Goebbels i «el gran hermano» de la novel·la 1984 de G. Orwell són a la pràctica, sense manies, models per molts del mitjans de comunicació i especialment pels digitals. La seva influencia és tal que tenen la capacitat de “rentar el cap” i alienar a mitja humanitat i donar corda a l’extrema dreta.