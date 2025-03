Carnissers i caníbals

Nostra classe hotelera és tan carronyera que fa riure i tot. Com a empresaris són patètics. Proposem que tots els mallorquins que saturem Mallorca okupem un parell d’horetes els complex hotelers. Pot ser un poc estrets el milió que ja som encara hi cabem i tot. Els «Amos» tenen la pell tan fina que els bastaria poc per notar certa sensació de col·lapse. Un poc de perfum de camp de concentració pot ser els dexondria i tot. Sr. Vic, Presidente. Per edat ja hauria de saber que Mallorca ja fa 40 anys que ha superat el seu límit de benestar. I avui sobren/sobrem/ sobreu el 40% d’hotels i el 40% de població. És a partir de llavors quan comencen a ser cada vegada més pobres. És el punt d´inflexió. Des fa 40 anys ja, com més turistes venen més pobres som i més mala qualitat de vida tenim. Tot coincideix també amb quan vostès comencen a fer hotels a fora. Vaja casualitat. Carnissers, caníbals, insensibles i poca vergonyes. Sou animalets de garbera. Tan de bo ho fóssiu un poc de collera meiam si així canviaria vostra avui excel·lent empatia i percepció. Un poc de llandera també us aniria del millor per variar.