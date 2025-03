Agraïment al doctor Joan Vidal

Potser sempre ha estat així però ens pensam que ens ha tocat viure només a nosaltres en uns anys en els quals fullejar el diari és entrar de ple dins una allau de notícies que fan dubtar molt de la capacitat intel·lectual dels humans. Per això, quan un parell de dies enrere vaig trobar-me amb el reportatge que Diario de Mallorca va dedicar al metge Joan Vidal en motiu de la seva jubilació, em va semblar que ja tenia motius per seguir creient que no tot està perdut. He compartit el retall de premsa amb els meus alumnes de filosofia a l’institut de Campos, hem parlat de la vocació, del compromís, dels exemples a seguir...

Em deman quantes vides pot haver salvat un metge al llarg de la seva carrera i, davant aquesta possibilitat; quins oficis, quines celebritats esportives o artístiques, poden fer ombra al bagatge dels qui juraren i es comprometeren en seguir els preceptes d’Hipòcrates? Per això, sé cert que el Doctor Joan Vidal és un dels dignes representats d’aquesta professió. La prova és la humilitat i empatia amb els seus pacients i, segur també, amb els seus alumnes de la facultat. El record a ell a l’entrada de Son Dureta, fa vint anys, parlant amb mon pare prematurament ferit de mort d’un càncer cerebral, i ell, amb el seu tarannà amable i proper, defensant la sanitat pública i la llengua que tants de Lazarillos de turno tenen entravessada com una espina a la gargamella escanyada de la prepotència.

Voldria agrair al Doctor Vidal tot el que ha fet aquests anys, la seva saviesa i bonhomia, la seva estimació per la gent del migjorn de Mallorca d’on era el seu pare, també Joan Vidal un altre gentelman amb els peus a terra. I aquest agraïment segur que és compartit per tots els qui per sort l’hem conegut. A vegades estant en una situació desesperançada i, aleshores, com aquest petit retall de premsa, ha estat com un llumeneret blau enmig de la fosca.