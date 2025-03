Sobre la xerrada 'Parlen les prostitutes', activitat de la UIB

La feminista Catherine MacKinnon començava el seu assaig Trafficking, Prostitution and Inequality recordant que ningú defensa el tràfic sexual. No hi ha una posició protràfic, de la mateixa manera que no hi ha una posició pro esclavitud en el debat laboral avui dia. En relació amb la prostitució ens trobem un debat dominat per quatre tipus de postures: els prohibicionistes conservadors, les abolicionistes, les regulacionistes i les postures de despenalització. Hi ha qui creu que demanar la regularització de la prostitució dignifica i professionalitza les dones en la prostitució, d’altres que la prostitució representa una forma de desigualtat de gènere, en constituir una classe de dones com a inferior. Nosaltres defensem les polítiques abolicionistes de la prostitució, la prohibició del proxenetisme en totes les formes i, totes les formes d’explotació sexual, sexisme i opressió.

Tot i això, resulta clar que la qüestió sobre la dimensió de la prostitució com a institució patriarcal crea i ha creat debat. El consentiment sexual està viciat si hi ha necessitat i en un món de desigualtat econòmica global els cossos de les dones són posats com a mercaderia per comprar i vendre. Les feministes això no ho podem justificar de cap manera i defensem que la llibertat i el consentiment han d’anar acompanyada del desig. Element que la prostitució desterra de l’equació.

Enmig de tota aquesta incertesa, la pregunta que ens hem de fer, independentment de la postura que adoptem, és com debatre com a feministes? L’acte del passat dijous, només dona veu a un tipus de visió sobre la prostitució i no és representativa de la realitat de les dones en situació de prostitució. La imaginació reguladora sembla limitada si només comptés amb una sèrie limitada d’experiències.

Si les feministes volem marcar una diferència enfront d’altres moviments excloents, cal comprendre totes les concepcions de vida alternatives de les nostres germanes i la visió d’altres dones que han experimentat la prostitució. Ens agradi o no, la qüestió política central del nostre temps bé pot ser la de la bona vida i qui la defineix. I l’hem de definir entre totes nosaltres, sense excloure’n cap dona.

(*) Margalida Moll Serra es presidenta del Consell Assessor per a les polítiques d’Igualtat del PSIB. Signa aquesta carta conjuntament amb Esperança Bosch, Leonor Taboada, Mercedes Garrido, Pilar Costa, Rosamaria Alberdi, Xisca Garí, Valentina Milano, Paula Liñan, Pilar Ribas, Carmen García, Maria Vega Oreja, Susanna Moll, Pilar Ferrero, Maria Duran, Isabel Ramallo, Cristina Moreno, Francisca Salvà, Victòria Morell, Silvia Cano, Milena Herrera, Iratzu Fernández, Cristina Ferrer,Virginia Abraham,Isabel Castro, Cati Ginard.