Orgull o vergonya de ser d’aquí?

El missatge de la Presidenta del Govern, precedit d’anuncis publicitaris als medis, per celebrar el Dia de la Comunitat insisteix en el lema: orgull de ser d’aquí. L’he llegit i la seva lectura em mou a plantejar una sèrie de qüestions i crítiques.

L’orgull, sentiment que enalteix l’ego és considera una virtut? S’ha d’enaltir el sentir orgull? Si és per haver fet una obra valuosa, encara es pot acceptar.

Orgull de ser d’aquí. Què vol dir en ser d’aquí? Haver nascut aquí? Això no depèn de la persona, depèn de l’atzar. I, per tant, és pot estar content, pero no hi ha motiu d’orgull.

Viure-hi? Pot viure aquí tothom que hi ha nascut o tothom que ha vingut? En quines condicions? La majoria, especialment els joves, com a ciutadans de segona classe, que no poden accedir a un habitatge. Mentre els rics que venen de fora compren o construeixen cases i pisos de luxe.

Pertànyer a una comunitat amb una llengua, una història i una cultura? Al missatge es citen com elements dignes d’orgull, però resulta difícilment creíble si qui ho diu ignora, traeix o ataca aquest patrimoni.

Orgull d’una Presidenta que va tenir un càrrec amb el Govern de José Ramón Bauzá, arribat de Madrid, que compartí la presidència amb negocis particulars i que es va proposar eliminar el consens sobre el Català i l’educació com a eines d’integració i de cohesió social. Una Presidenta que es recolza en un partit que no creu en l’autonomia i que, obeint-lo ens ha negat el dret a usar la nostra llengua en els serveis sanitaris i en l’administració.

Un President del Parlament que en plena sessió, es comporta com un energumen, agredint a les dones que té al seu costat i a les fotos de les víctimes de la barbarie fascista, la memòria de les quals vol esborrar.

Un Vicepresident que anomena Director General a un amic quan va ser expulsat de la Universitat per una agressió sexual.

Un Director d’Emergències, soci del negoci del pare de la Presidenta, que el dia de risc per temporal s’estava al bar de sa Ràpita. El llevaren abans que un nou risc provocàs un desastre, com ha passat a València.

Un Director encarregat de la Disciplina Turística que mantenia un establiment il·legal.

Hem de sentir orgull o vergonya?