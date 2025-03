Agraïment de la familia d’en Pep Romís

En nom de la família de Pep Capllonch Alemany, volem agraïr la gran professionalitat, humanitat, empatia, dedicació i amabilitat dels equips d’otorrino, oncologia, hospital de dia, nefrologia de Son Espases, així com totes les persones que fan feina a planta, per aquests 9 anys de seguiment de la salut del nostre estimat pare.

En especial al Dr. Guillermo Til que li va diagnosticar el càncer de manera molt prematura i al Dr. Aitor Azkárate que li va donar uns tractaments no només químics, sino humans, que han fet que hagi viscut fins ara. Gràcies.

També volem donar les gràcies als equips de cures pal•liatives que durant 3 anys ens han acompanyat i guiat per poder estar a casa i que el nostre pare rebés unes bones cures i la família estés informada i tranquil•la. Només els que passam per aquestes situacions sabem la importància d’aquests serveis, és una sort i en el nostre cas ha permès que disfrutéssim més temps del nostre pare.

No ens hem d’oblidar de l’equip d’Atenció Primària que ens ha atès constantment tant a l’Unitat Bàsica del Port de Pollença, com venint a casa les vegades que ha fet falta.

Gràcies a tots els professionals anomenats i també als nostres tios Marga-infermera i Pep-metge que no tan sols han aportat la seva part professional sino personal tan important en aquesta situació, el nostre pare ha estat molt cuidat a casa i se n’ha anat en pau.

Cuidem la Sanitat Pública i els seus professionals, així com tots els seus recursos, com el tresor que realment és. No ens podem oblidar de tot el teixit familiar i d’amistats i veïnats que ens han ajudat durant tots aquests anys i ens han donat una mà, ens han comprès i estat al nostre costat.