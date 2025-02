Una visió subjectiva

No és que pensi que temps passat fou millor en tot, però tenc ben clar que el món en el que vivim ha perdut molts de valors que fan de l’home un ésser intel·ligent. Trob a faltar la cultura de l’esforç, el rigor, la perseverança, l’autenticitat, la integritat, la transparència, la paciència, el saber escoltar i reflexionar, la tolerància i el sentit comú. Basta mirar al nostre voltant per comprovar que a la nostra societat impera la cultura de l’aparença de l’individu en detriment de les seves competències reals, la mentida i l’exhibicionisme campen a plaer en la política i el poder dels diners és de cada dia més influent. Les xarxes socials i els mitjans, són uns vectors potents per difondre aquesta «cultura de la mediocritat». Es tracte d’un fet als meus ulls molt perillós perquè està contribuint a la pèrdua de l’esperit crític i de la facultat de pensar de la gent sobretot dels joves. Una de les conseqüències directes es el creixent moviment antidemocràtic radical que s’estén a molts de països del nostre entorn. No hi ha res pitjor que acostumar-se i acceptar la mediocritat com un estat natural perquè facilita deixar-se captivar pels cants perversos de les sirenes.

Sort que demés aquest panorama desolador existeix una bona gent en tots els àmbits, no prou recolzada ni recompensada, que dedica el seu talent i la seva generositat al servei del benestar general. Per a ella tot el meu agraïment i admiració.