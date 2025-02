Derecho, derechos y nuevas tecnologías

El periodista Felipe Armendáriz planteaba recientemente una cuestión relevante: ¿Cómo es posible que un estudiante llegue a la PAU sin un dominio mínimo de la ortografía? La nueva penalización de hasta un 10% por errores ortográficos busca mejorar la calidad lingüística de los alumnos, pero también nos obliga a reflexionar sobre la preparación que han recibido hasta ahora.

Es innegable que la corrección ortográfica es clave tanto en el ámbito académico como profesional. Sin embargo, la generación que enfrentará esta prueba ha crecido en un entorno digital que ha cambiado la forma en que aprende y se expresa. El uso intensivo de dispositivos electrónicos, acelerado por la pandemia y el necesario recurso a la educación a distancia, ha reforzado la dependencia de correctores automáticos y el acceso inmediato a la información. Como bien señala la doctora Margalida Capellà, en el artículo que menciona el Sr. Armendáriz, esta hiperconectividad ha afectado la capacidad de concentración, comprensión lectora y redacción de muchos estudiantes. Es el resultado, según ella, de una permisividad generacional: familias y docentes que han facilitado, con las mejores intenciones, el acceso sin restricciones a la tecnología. Pero, ¿no hay comunicación entre los responsables de la enseñanza universitaria y no universitaria para evitar llegar al extremo de aplicar manu militari, unos criterios sin un proceso previo?

Si en la universidad ya se observan dificultades en estas áreas, parece razonable preguntarse si la solución pasa únicamente por una penalización inmediata en la PAU o si, en paralelo, debemos reforzar la enseñanza de la lengua en todas las etapas previas. No se trata de rechazar la exigencia ortográfica, sino de acompañarla de una estrategia que ayude a los alumnos a desarrollar estas competencias de manera efectiva, combinadas con el uso adecuado de la IA.

La clave no está en relajar los estándares, sino en asegurar que los estudiantes lleguen mejor preparados. Si queremos una educación de calidad, el camino no es solo sancionar, sino también dotar de herramientas que permitan a los jóvenes escribir con precisión, pensar con profundidad y hacer un uso responsable de la tecnología. Pero no aplicando medidas penalizadoras de forma apresurada, con premeditación, alevosía, y quizá hasta nocturnidad.