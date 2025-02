Preàmbul: Menjar és necessari. Però si menges massa, et cau malament. I si menjes segons què, et pots intoxicar.

La pluja és ben necessària; Però si plou massa, passa el que ha passat a València.Per tant, i tenint en compte aquests exemples, em neg a parlar de drets humans i no més vull parlar de quantitats. Totes les societats, totes!, tendeixen a la homogeneitat. I tenen costums, gastronomía, religió, forma de vestir, balls, festes, etc etc que comparteixen tots sense problemes.

Quan un grup alócton prou nombrós distorsiona aquesta societat, aflora la xenofòbia. La xenofòbia no és cap pecat, ans és una resposta humana i normal de tota societat distorsionada.

Quin nombre de alòctons pot asumir una societat sense sentirse distorsionada? Aquesta és la gran pregunta que han de respondre els especialistes i han de escoltar els polítics.

Segona questió: Dins un ascensor quatre persones: la que fa cinc no pot entrar. Dins un taxi cinc persones: la que fa sis no hi cap. Dins un autocar seixanta persones: la que fa seixanta un, no pot pujar.

Quants habitants caben a Mallorca, Menorca o Eivissa? Aquesta és la gran pregunta que han de respondre els especialistes i han de escoltar els polítics.