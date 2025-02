Algunes coses bones en Educació

Gràcies a qui pertoqui. La zonificació d’interins farà que aquests s’hagin de desplaçar manco. Increïble que no se l’hagués ocorregut a ningú mai abans. Tot mostra el poc que importem els mestres a la classe política i a la gent. Ara falta disposar que a Eivissa i Menorca no hagi de partir ningú. És increïble que Menorca no tengui excedent de docents. Cosa falla. Per suposat, els desplaçats han de cobrar més, tenir habitatge gratuït, dietes de menjar i al manco desplaçament setmanal gratuït. Un mínim de dignitat.

La segona observar que les U. Didàctiques i els Projectes se poden transformar en SA. Ja ho vèiem els docents, no som beneïts, però March ens «marcava» el contrari. Si vostès no sabem per què nosaltres si. Amb el fàcil que és fer un banc de SA on cada docent en pengi una! En tendríem 15. 000 de disponibles i se facilitaria intercanvi metodològic i programàtic tal i com fan els de Religió a nivell nacional. Això és progrés i el demés són coverbos! De vergonya però, així anem. Del cul per que els de dalt volen. Siguis ase. Mentre treballes no remugues. El treball et fa lliure!