Kim Fournais encara no ens coneix

El propietari de la tercera part de Banyalbufar sembla persona positiva plena de bones intencions però l’anàlisi que ens fa te un punt feble. Ens considera als mallorquins responsables de nostres ximbergues i no. Mallorca no és independent.

Bona part dels doblers que genera aquí el turisme se’n va a altres bandes. Entren i surten. No queden. Només patim ses molèsties. Tampoc podem tancar portes. No controlem aeroport ni port. Som just una colònia que deixa el guany a altres bandes i be se nota en la qualitat de vida dels residents i en el territori. Se necessitarien 30 anys d’inversió de tot el benefici turístic per a revertir la situació, si és que això ja és possible. Tomar la meitat.

Independents hauríem fet les coses d´altre manera? Ho dubtem per mors els segles que patim d´explotació colonial, denigració i de injustícia, però al manco els doblers aquí quedarien. En mans del capo- cacic- beneitó de torn, si, però aquí serien. I podríem decidir. Llavors si que seríem culpables. Avui fer culpables als mallorquins de tots els mals de Mallorca és insultar- nos encara més. Fotut i banyut.

Sr. Fournais escolti, o que li expliqui millor el Sr. Vallés si en sap. De les cinc administracions que patim en sobren dues. Consell i Estat? Govern i Europa? Noltros ho tenim clar.