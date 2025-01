Fitur, l'aposta pel turisme sostenible

Una foto de portada de la Presidenta al centre del seu seguici i una altra, rebent la salutació del la reina. Bones imatges publicitàries.

L’anterior iniciativa: la mesa per un pacte per la sostenibilitat segueix el seu lent i opac programa. La següent reunió està prevista a final de febrer. I des que es va convocar no s’ha pres cap mesura per afrontar el problema. No és sorprenent que els representants de les institucions que defensen el canvi de rumb abandonin la mesa i es centrin en la mobilització.

En l’actual edició de Fitur la Presidenta anuncia una aposta decidida de les empreses turístiques i del Govern per una transformació turística que compatibilitza l’èxit econòmic amb el benestar dels residents i dels visitants. Ja no parla de turistes? El visitant és la persona que fa una visita pel seu interès, a diferencia dels que venen atrets per l’oferta d’institucions que obtenen un guany econòmic i que fan promocions com Fitur.

La Presidenta també anuncia els doblers que hi posarà, prop de 1200 milions d’euros (de la Comunitat amb una nova destinació de l’ecotaxa, que originàriament creà per restituir iee compensar el deteriorament ambiental causat pel turisme i de Fons Europeus). Diu la Presidenta que ara els ciutadans veuran que aquests doblers es dediquen realment al turisme i no a altres coses (?).

El Consell també aporta el seu granet d’arena, organitzant (i pagant) un acte en el Reial Casino de Madrid per a 200 convidats per agrair (?) el turisme nacional que ens dóna estabilitat perquè ve tots els mesos. Tant per l’estand de Fitur (800.000) com de l’ hostatjament als hotels com dels altres events Madrid segur que es beneficia d’1 milió.

Per entendre l’aposta fa falta que expliqui com gastarà aquesta quantitat tant important i en què beneficiarà als residents, a l’ambient, a la llengua i la cultura fins ara perjudicats per la massificació turística. Un primer senyal del que suposa aquest aposta és l’anunci de l’augments de vols de Nova York a Mallorca de l’aerolínia United. Això és una mostra del que entén per sostenibilitat, especialment ara que el nou president ha eliminat de cop totes les mesures de protecció ambiental. Com va fer el nostre Govern.

Pens que és important que els polítics de l’oposició, escoltant els líders de les organitzacions civils s’afanyin a dissenyar i consensuar un projecte per definir i defensar la sostenibilitat. I, al mateix temps, proposar i elegir un/una lider nova que sigui capaç de posar el projecte acordat per davant dels interessos del seu partit.