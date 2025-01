Temps moderns

Don Fabrizio, Príncep de Salina, matemàtic i astrònom per afició, sortia a les sis del matí del ball del palau dels Ponteleone i se n’anava a peu cap a ca-seva pels carrers en aquelles hores deserts de Palerm. Va entrellucar llavors l’estel del matí damunt la mar al final d’un carreró. «Venus era allà, embolicada dins el seu turbant de vapors autumnals. Sempre era fidel, l’esperava sempre en les seves sortides a Donnafugata abans de la caça, ara després del ball. Sospirà. ¿Quan es decidiria a donar-li una cita menys efímera, lluny dels arbres i de la sang, a la regió de l’eterna certesa ?»

Stéphane Mallarmé es reunia els dimarts a la seva casa del carrer de Roma de París amb altres literats, entre ells els joves André Gide i Paul Valéry. «La Idea, a la vegada Veritat i Infinit, pot reflectir el Misteri ocult rere les aparences i aquí és on s’insereix la noció de poesia com l’explicació òrfica de la Terra, que el poeta ha d’intentar, i la manera de fer-ho, per mitjà de símbols. És necessari prendre dins l’ànima humana estats, resplendors d’una puresa absoluta, que ben contats, ben il.luminats, constitueixen els joiells de l’home».

Els astres «la regione di perenne certezza», pensava Don Fabrizio, a la novel.la de Lampedusa, sota el cel estrellat aquella matinada abans de trencar l’auba «erano lontane, onnipotenti e nello stesso tempo tanto docili ai suoi calcoli».

En el temps d’ara la metafísica i la religió han estat deixades de banda. Queda la literatura i sobretot la poesia, intuïció i imatge, sense el rigor conceptual de l’ontologia ni la sistemàtica de la via religiosa, però, sí, amb la bellesa refulgent de la paraula i la llibertat de la recerca.