Biodibat i altres herbes

Biodbat és una web on si observes i fotografies una espècie natural curiosa la pots penjar i ajudar al seu estudi. Així pots ajudar a localitzar espècies invasores o a controlar- ne d’altres en perill d’extinció. Bona idea la del biòleg Samuel Pinya. I nosaltres ens demanem: no hi podria haver- hi web semblant per a denunciar infraccions urbanístiques, litorals -llei de costes, saraus i festes dels pisos turístics i no tan turístics o tota okupació? S’imaginen Urbanibat, Costabat, Saraubat, Fatxibat, Bankibat, Reaccionaribat, Brutibat, Machirulibat, Curtibat, Okupibat? Les autoritats competents ja no tendrien excusa per no actuar. No darien a l’abast. Les entrades triplicarien a les de la diversitat natural. Que la bio serveixi pera curar antropos, el mal vertader.